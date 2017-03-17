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00:02 (мск), источник: ТАСС

Адвокат Добровинский сообщил об аресте в Риме бизнесмена Михаила Некрича

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Адвокат Александр Добровинский сообщил об аресте в Риме бизнесмена Михаила Некрича, обвиняемого в России по делу об убийстве основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева.

«По моей информации, сегодня в Риме арестовали Михаила Некрича, который находился в розыске по делу убийства господина Минеева. Это просто сенсационный случай. Миша, гражданин Швейцарии, США, Израиля и России был уверен, что “проблема” снята и ему ничего не грозит», — сообщил ТАСС Добровинский.

ТАСС пока не располагает подтверждением российских правоохранительных органов.

Александр Минеев был убит январе 2014 года в подмосковном Королеве. По версии следствия, убийство было организовано для захвата бывших торговых площадей магазинов «Партия» стоимостью около $1 млрд.

По делу были заочно арестованы и объявлены в международный розыск предполагаемые организаторы убийства, зять Бориса Березовского Георгий Шуппе и бизнесмен Михаил Некрич. По данным адвоката Добровинского, Шуппе в настоящее время «живет в Лондоне, а Некрич рискнул и полетел в Италию».

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