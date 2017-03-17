«Кузнецову» продлят срок службы

Источник: РИА "Новости"

В рамках работ кораблестроители и военные моряки планируют установить на авианосец новейшее радиоэлектронное оборудование и вооружение, а также заменить на новые уже не выпускающиеся в России узлы и агрегаты. Для их разработки планируется открыть несколько опытно-конструкторских работ. По мнению экспертов, продление срока службы и модернизация позволят сохранить корабль и его уникальный ударный потенциал для российского Военно-морского флота. Как рассказали «Известиям» несколько собеседников в Военно-морском флоте и кораблестроительной отрасли, сейчас согласование объема работ и их стоимости еще продолжается.

Но по предварительным оценкам ремонт «Кузнецова» обойдется не менее чем в 65 млрд рублей. Не исключено, что цифра будет скорректирована в сторону увеличения.

В эту калькуляцию уже заложено около 30 млрд на различные опытно-конструкторские работы. — Задача по ремонту «Кузнецова» уникальна, — рассказал «Известиям» один из собеседников. — Обычно при модернизации проходит только восстановление технической готовности корабля. Но в случае с «Кузнецовым» новое оборудование, узлы и агрегаты надо установить так, чтобы продлить назначенный срок службы корабля минимум на 20 лет. Авианосец «Кузнецов» официально вошел в состав Северного флота в январе 1991 года.

По данным «Известий», его назначенный срок службы, записанный в паспорте корабля, уже истек.

В прошлом году перед выходом корабля на боевую службу к берегам Сирии он был обследован специальной комиссией. По результатам ее работы срок был продлен.

Как ранее рассказал «Известиям» советник гендиректора ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) Валерий Половинкин, на авианосце планируется восстановление работы главной энергетической установки и вало-винтовой группы корабля: котлов, паропроводов и валов, обеспечивающих движение. Затем будет решаться вопрос модернизации летной палубы и аэрофинишеров — устройств, обеспечивающих посадку на палубу истребителей МиГ-29К и Су-33. Начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников ранее сообщал, что в ходе модернизации систем вооружения крейсера планируется в три раза увеличить его боевые возможности. Первый шаг на этом пути уже сделан — создано новое авиакрыло, состоящее из истребителей МиГ-29К/КУБ. В то же время «оборонный» вице-премьер Дмитрий Рогозин утверждал, что в ходе ремонта может быть восстановлена работоспособность главного ударного комплекса корабля — сверхзвуковых крылатых ракет «Гранит». Возможно, их вообще заменят на более современные системы вооружения. Бывший замглавкома Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов рассказал «Известиям», что в американском флоте авианосцы служат минимум по пятьдесят лет.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вошел в состав флота в 1991 году так, что у него еще есть резерв.

Тем боле, что поход в составе корабельной группировки Северного флота к берегам Сирии подтвердил высокий боевой потенциал крейсера.