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09:20 (мск), источник: Известия

«Кузнецову» продлят срок службы

Тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» продлят срок службы, который по документам уже истек, еще на 20 лет. Для этого его не просто отремонтируют, но и модернизируют, оснастив новейшим оборудованием и вооружением. По предварительным оценкам, ремонт крейсера обойдется в 65 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

В рамках работ кораблестроители и военные моряки планируют установить на авианосец новейшее радиоэлектронное оборудование и вооружение, а также заменить на новые уже не выпускающиеся в России узлы и агрегаты. Для их разработки планируется открыть несколько опытно-конструкторских работ. По мнению экспертов, продление срока службы и модернизация позволят сохранить корабль и его уникальный ударный потенциал для российского Военно-морского флота.

Как рассказали «Известиям» несколько собеседников в Военно-морском флоте и кораблестроительной отрасли, сейчас согласование объема работ и их стоимости еще продолжается.

Но по предварительным оценкам ремонт «Кузнецова» обойдется не менее чем в 65 млрд рублей. Не исключено, что цифра будет скорректирована в сторону увеличения.

В эту калькуляцию уже заложено около 30 млрд на различные опытно-конструкторские работы.

— Задача по ремонту «Кузнецова» уникальна, — рассказал «Известиям» один из собеседников. — Обычно при модернизации проходит только восстановление технической готовности корабля. Но в случае с «Кузнецовым» новое оборудование, узлы и агрегаты надо установить так, чтобы продлить назначенный срок службы корабля минимум на 20 лет.

Авианосец «Кузнецов» официально вошел в состав Северного флота в январе 1991 года.

По данным «Известий», его назначенный срок службы, записанный в паспорте корабля, уже истек.

В прошлом году перед выходом корабля на боевую службу к берегам Сирии он был обследован специальной комиссией. По результатам ее работы срок был продлен.

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Как ранее рассказал «Известиям» советник гендиректора ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) Валерий Половинкин, на авианосце планируется восстановление работы главной энергетической установки и вало-винтовой группы корабля: котлов, паропроводов и валов, обеспечивающих движение. Затем будет решаться вопрос модернизации летной палубы и аэрофинишеров — устройств, обеспечивающих посадку на палубу истребителей МиГ-29К и Су-33.

Начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников ранее сообщал, что в ходе модернизации систем вооружения крейсера планируется в три раза увеличить его боевые возможности. Первый шаг на этом пути уже сделан — создано новое авиакрыло, состоящее из истребителей МиГ-29К/КУБ.

В то же время «оборонный» вице-премьер Дмитрий Рогозин утверждал, что в ходе ремонта может быть восстановлена работоспособность главного ударного комплекса корабля — сверхзвуковых крылатых ракет «Гранит». Возможно, их вообще заменят на более современные системы вооружения.

Бывший замглавкома Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов рассказал «Известиям», что в американском флоте авианосцы служат минимум по пятьдесят лет.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вошел в состав флота в 1991 году так, что у него еще есть резерв.

Тем боле, что поход в составе корабельной группировки Северного флота к берегам Сирии подтвердил высокий боевой потенциал крейсера.

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— «Кузнецов» блестяще справился с поставленной руководством страны задачей, — рассказал адмирал. — Экипаж корабля, летчики палубной авиации впервые показали реальные возможности применения авианесущего крейсера вдали от родных берегов. Этот опыт бесценен и по достоинству оценен руководством страны. Видимо, поэтому и было принято решение о восстановлении боеготовности корабля для выполнения аналогичных миссий в дальнейшем. После ремонта корабль сможет выполнять задачи минимум до 2045 года.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» регулярно участвует в дальних походах и военно-морских учениях. В 1996—1998, 2001—2004 и 2008 годах находился в длительных ремонтах. С 14 мая по 20 августа 2015 года в плавдоке судоремонтного завода в поселке Росляково Мурманской области на корабле была проведена очистка и покраска днища, ремонт агрегатов и оборудования электромеханической боевой части. С осени 2015 по лето 2016 года в преддверии выхода на боевую службу к берегам Сирии на судоремонтном заводе в Мурманске были отремонтированы главные котлы, турбо- и дизель-генераторы, восстановлено покрытие полетной палубы.

Комментарии
37
нет
Какой глубокий анализ) А вот Дэйв Мудджамар и прочие западные военные аналитики относят к самым опасным вооружениям. Но им конечно откуда знать всю правду) Правда, Сереженька?)
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vesta
Пока следствие не закончилось - нет )), но оно что-то затягивается..
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Оксана Поддубная
Для Вексельберга или Абрамовича 1 миллиард американских рублей - это карманная мелочь. Выделят в порядке шефской помощи.
Кстати, где моя любовь АБ? Ни одного комментария за утро. Милый, если у тебя закончилась оплата и нет денег, скажи не стесняйся. Мне для тебя ни чего не жалко.
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