Новосибирских алкоголиков и наркоманов насильно удерживали во время лечения

Сотрудники управления СК России по Новосибирской области завершили расследование дела Евгения Караваева. Его обвиняли в «незаконном лишении двух и более лиц свободы группой лиц по предварительному сговору».

«С сентября 2014 по июль 2015 Евгением Караваев в сговоре с Султаном Кенжаевым, директором центра реабилитации и профилактики зависимостей “Твое право на жизнь”, и еще одним соучастником, похищали и незаконно лишали свободы граждан, страдающих разного рода зависимостями,» — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Их держали в домах Коченевского района посёлка Молот. Злоумышленники взимали плату за свою «помощь» с родственников в размере 15 тысяч рублей. При этом попасть к их пациентам было невозможно: двери были под замками, а на окнах решётки, также стояла охрана. С приминением физической силы новых постояльцев заставляли подписывать соглашение о добровольном пребывании в лечебнице, а родным и знакомым вход был воспрещён. Как минимум пять человек признали потерпевшими по этому делу, их смогли освободить лишь благодаря силам УФСБ РФ по Новосибирской области.

В январе 2017 осуждён на 6 лет и 10 месяцев на пребывание в колонии строгого режима Султан Кенжаев. Сейчас дело Евгения Караваева с утвержденным обвинительным заключением отдано в суд. Третий соучастник объявлен в уголовный розыск.