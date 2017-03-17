Магазин обворовала жительница Хабаровского края
В Амурске 34-летняя безработная женщина обокрала магазин. Когда продавец вышла из торгового зала, фигурантка похитила с прилавка средства бытовой химии. Общий ущерб составил свыше 12 тысяч рублей.
В Амурске 34-летняя безработная женщина обокрала магазин. Когда продавец вышла из торгового зала, фигурантка похитила с прилавка средства бытовой химии. Общий ущерб составил свыше 12 тысяч рублей.
Ранее злоумышленница уже была судима. Украденное она планировала продать. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на