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03:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Магазин обворовала жительница Хабаровского края

В Амурске 34-летняя безработная женщина обокрала магазин. Когда продавец вышла из торгового зала, фигурантка похитила с прилавка средства бытовой химии. Общий ущерб составил свыше 12 тысяч рублей.

Ранее злоумышленница уже была судима. Украденное она планировала продать. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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