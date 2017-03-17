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03:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Кондуктор автобуса в Шарыпово спасла жизнь пассажиру

Женщине случалось спасать пассажира и раньше.

В городе Шарыпово Красноярского края кондуктор автобуса спасла жизнь молодому пассажиру, которому внезапно стало плохо.

Инцидент произошел утром в среду, 15 марта. В автобус № 8 зашел пассажир. Как вспоминает кондуктор автобуса Людмила Ежова, парень потерял сознание и начал биться в судорогах. Женщина не растерялась и бросилась спасать пассажира. «Как сообщили очевидцы, кондуктор не отмахнулась от человека, посчитав его пьяным, и не растерялась», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Известно, что кондуктору случалось спасать пассажира и раньше. Почти два года назад прямо во время рейса женщине в салоне стало плохо с сердцем. Но тогда оказалось достаточным оказать минимальную помощь — усадить на скамью и вызвать скорую. На этот раз кондуктору пришлось применить более глубокие знания по оказанию первой помощи.

Водитель автобуса после одобрения остальных пассажиров принял решение везти молодого человека на станцию скорой помощи. Врачи оказали парню необходимую помощь и отпустили домой.

Кондуктор Людмила Ежова работает на маршруте уже 3 года, люди уже не раз благодарили ее за неравнодушие, ответственность, предупредительность и вежливость к пассажирам. Водитель Алексей Никифоров работает на маршруте 20 лет и также на хорошем счету у начальства. Руководство предприятия пообещало выписать экипажу денежную премию.

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