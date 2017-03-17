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04:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровска «разводил» мужчин, притворяясь школьницей

Горожанин от имени девочки вел смс-переписку с жителями других регионов, а затем угрожал им уголовной ответственностью и требовал деньги.

В Хабаровске осудили местного жителя, который выманивал деньги у любителей вести откровенную переписку со школьницами. Будущих потерпевших фигурант находил в Интернете. После недолгого общения аферист связывался с собеседником, представляясь сотрудником правоохранительных органов, и предлагал решить вопрос миром, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

На нескольких сайтах и в чатах злоумышленник подыскивал мужчин, оставлявших номера своих сотовых телефонов. Хабаровчанин специально выбирал абонентов, зарегистрированных в других регионах страны. Далее аферист под видом школьницы посылал им смс-сообщения и общался на различные темы, в том числе интимного характера.

Через некоторое время фигурант уже с другого номера звонил потенциальной жертве и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник заявлял, что мать девочки прочитала откровенные сообщения и подала заявление в полицию, и теперь «другу по переписке» грозит реальный срок. Затем мошенник предлагал выход из ситуации — для этого якобы нужно всего лишь возместить стоимость сотового телефона, который был разбит во время ссоры между матерью и дочерью.

Опасаясь огласки, потерпевшие переводили деньги на банковский счет, указанный «сотрудником органов». Таким способом мошенник похитил порядка 90 тысяч рублей. Среди заявителей — жители Урала, Сибири, западных регионов страны и Якутии.

Следственные органы УМВД России по Хабаровску предъявили фигуранту обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Удалось доказать причастность мужчины к четырем эпизодам. Еще в одном случае потерпевший вовремя распознал, что имеет дело с мошенником, и отказался платить.

На банковском счете, куда жертвы мошенничества перечисляли деньги, оказалось 80 тысяч рублей — эти деньги пойдут на компенсацию ущерба потерпевшим.

Решением Кировского районного суда Хабаровска фигурант был приговорен к шести годам заключения в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее осужденный уже отбывал наказание в колонии за хранение наркотиков.

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