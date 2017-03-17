В Иркутске осужден мужчина за убийство 15-летней девочки

В Иркутске осужден мужчина, обвиняемый в убийстве 15-летней девочки. Об сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В конце августа 2015 года пьяный мужчина, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, начал приставать к несовершеннолетней. Как установило следствие, когда девочка попыталась убежать, он нанес ей удар ножом в область сердца. В результате она скончалась в больнице. Через несколько дней тогда еще подозреваемый был задержан полицейскими на территории сварочного цеха одного из иркутских предприятий. Известно, что ранее мужчина был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Во время судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою причастность к убийству девочки. Однако собранные следствием по делу доказательства, а также жесткая позиция гособвинителя не позволили ему избежать наказания. Суд признал мужчину виновным в убийстве девочки и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а первых 4 лет — с отбыванием в тюрьме.