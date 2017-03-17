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04:44 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье пропала девушка

Волонтеры просят помощи.

18-те летняя девушка пропала в Приморье, сообщает РИА VladNews.

О пропаже девочки заявили ее сестры. Как стало известно, Юлия Гончаренко ушла из общежития при Автомобильно-техническом колледже еще 4 марта примерно в 11 часов утра. До настоящего времени о ее местонахождении неизвестно ничего.

На вид пропавшей 16−18 лет. Глаза серого цвета, волосы темные прямые до плеч. Телосложение стройное. В момент исчезновения была одета в белую куртку и синие джинсы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Юлии, просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 -30 — 31 или 02 — полиция8 914 721 22 32- волонтеры.

или написать на почту primpoisk25@yandex.ru.

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