В Приморье пропала девушка
Волонтеры просят помощи.
Волонтеры просят помощи.
18-те летняя девушка пропала в Приморье, сообщает РИА VladNews.
О пропаже девочки заявили ее сестры. Как стало известно, Юлия Гончаренко ушла из общежития при
На вид пропавшей 16−18 лет. Глаза серого цвета, волосы темные прямые до плеч. Телосложение стройное. В момент исчезновения была одета в белую куртку и синие джинсы.
Всех, кто может сообщить
8 (4234) 32 -30 — 31 или 02 — полиция8 914 721 22 32- волонтеры.
или написать на почту primpoisk25@yandex.ru.