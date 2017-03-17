Нетрезвый юноша на раритетном автомобиле угодил в аварию под Хабаровском

В селе Ильинка Хабаровского района в серьезное ДТП угодила компания молодых людей, сообщает портал «Губерния». В машине находились четыре человека, из них травмы получили двое.

Предполагаемого водителя увезли в отделение челюстно-лицевой хирургии: врачам предстоит зашить 24-летнему сельчанину губу и щеку. Второго пострадавшего, 16-летнего подростка, госпитализировали с подозрением на перелом бедра.

Приятели катались на «Москвиче» 1978 года выпуска. Советский автомобиль 16-летний юноша приобрел пару дней назад. Приятели отремонтировали машину, починив все, кроме тормозов. За руль они посадили самого старшего. Водительского удостоверения молодой человек не получал, к тому же он был пьян.

На скользкой дороге неопытный водитель не справился с управлением. «Москвич», на полном ходу протаранив бетонный столб, вылетел за пределы проезжей части и увяз в канаве.