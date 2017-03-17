Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Военный эксперт: армия РФ не продержится против ВСУ больше суток
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
04:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Нетрезвый юноша на раритетном автомобиле угодил в аварию под Хабаровском

Травмы получили два человека: у предполагаемого нарушителя рваная рана губы, а его пассажира доставили в больницу с подозрением на перелом бедра.

Источник: Губерния онлайн

В селе Ильинка Хабаровского района в серьезное ДТП угодила компания молодых людей, сообщает портал «Губерния». В машине находились четыре человека, из них травмы получили двое.

Предполагаемого водителя увезли в отделение челюстно-лицевой хирургии: врачам предстоит зашить 24-летнему сельчанину губу и щеку. Второго пострадавшего, 16-летнего подростка, госпитализировали с подозрением на перелом бедра.

Приятели катались на «Москвиче» 1978 года выпуска. Советский автомобиль 16-летний юноша приобрел пару дней назад. Приятели отремонтировали машину, починив все, кроме тормозов. За руль они посадили самого старшего. Водительского удостоверения молодой человек не получал, к тому же он был пьян.

На скользкой дороге неопытный водитель не справился с управлением. «Москвич», на полном ходу протаранив бетонный столб, вылетел за пределы проезжей части и увяз в канаве.

Врачей на место происшествия вызвал отец предполагаемого водителя, после того как окровавленный сын пришел домой просить о помощи. Внятно объяснить, что случилось, молодой человек не мог из-за рваной раны на губе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Окружной этап конкурса «Суворовский натиск» стартовал в Хабаровском крае
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
Разведка Британии посмеялась над сообщениями о слежке за Трампом
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь