Разбойник с пистолетом ограбил жителя Владивостока среди бела дня

Владивосток, 17 марта, PrimaMedia.

Полиция Владивостока задержала местного жителя, подозреваемого в разбое. Как удалось установить, угрожая пистолетом другому горожанину, мужчина похитил у него кошелек с деньгами. К моменту задержания часть средств он успел потратить, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД РФ по городу.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку (Первомайский район) поступило заявление жителя краевого центра о разбое. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы опросили потерпевшего и осмотрели место происшествия.

«Установлено, что в районе улицы Героев Хасана к потерпевшему подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил кошелек, после чего скрылся. Ориентировка с приметами подозреваемого была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего ранее судимого жителя краевого центра», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

В полиции задержанный сознался в преступлении и пояснил, что успел потратить часть похищенных денег по своему усмотрению. При личном досмотре у него изъяли травматический пистолет и часть похищенных денежных средств.

В отношении владивостокца возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой), мужчина заключен под стражу.