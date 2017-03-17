Разбойник с пистолетом ограбил жителя Владивостока среди бела дня
Злоумышленника задержали, но часть похищенных денег он успел потратить.
Злоумышленника задержали, но часть похищенных денег он успел потратить.
Владивосток, 17 марта, PrimaMedia.
Полиция Владивостока задержала местного жителя, подозреваемого в разбое. Как удалось установить, угрожая пистолетом другому горожанину, мужчина похитил у него кошелек с деньгами. К моменту задержания часть средств он успел потратить, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД РФ по городу.
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку (Первомайский район) поступило заявление жителя краевого центра о разбое. Прибывшие на место сотрудники
«Установлено, что в районе улицы Героев Хасана к потерпевшему подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил кошелек, после чего скрылся. Ориентировка с приметами подозреваемого была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции. В результате
В полиции задержанный сознался в преступлении и пояснил, что успел потратить часть похищенных денег по своему усмотрению. При личном досмотре у него изъяли травматический пистолет и часть похищенных денежных средств.
В отношении владивостокца возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой), мужчина заключен под стражу.