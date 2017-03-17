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05:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Итальянский наркоторговец-сибарит выдал себя фотографиями в Facebook

Итальянского наркоторговца, скрывавшегося от правосудия, выдали фотографии, которые он публиковал на своей странице в Facebook. Об этом в четверг, 17 марта, пишет La Stampa со ссылкой на государственную полицию Италии.

В мае 2016 года представителя криминалитета острова Сардиния Ивана Форнари (Ivan Fornari) объявили в розыск по обвинению в торговле наркотиками, скупке и хранении краденого, а также оказании сопротивления должностному лицу. Некогда он был пиццайоло — специалистом по приготовлению пиццы, однако позднее присоединился к банде наркоторговцев. В Италии ему грозило 5 лет 7 месяцев заключения.

Чтобы избежать наказания, он уехал в Мексику, где, судя по снимкам, хорошо проводил время: купался в море, занимался в тренажерном зале, ходил рестораны и бары, посещал достопримечательности, смотрел футбольные матчи.

Лучшие, на его взгляд, моменты своей жизни Форнари фиксировал на фото и видео, которые размещал на своей странице в соцсети.

Именно благодаря анализу этой информации итальянские правоохранители, которые почти года охотились за преступником, вышли на его след. Им удалось выяснить не только места, где итальянец бывал чаще всего, но и адреса его дома, работы, спортзала.

Собранные данные были переданы в Интерпол, после чего к делу подключилась мексиканская полиция. Форнари был арестован, а затем прямым рейсом доставлен из Мехико в Рим и передан итальянской полиции. Позднее он был помещен в следственную тюрьму Чивитавеккья, где, по сведениям издания, начал отбывать наказание.

Про аналогичный случай в начале марта сообщало электронное издание. Daily Mirror. В Германии наркоторговец попал на скамью подсудимых после того, как его выдал публично проявленные интереса к Адольфу Гитлеру. 37-летний Свен Поль похвастался в Facebook фотографией тостов с портретами лидера Третьего рейха, чем привлек внимание правоохранителей. При обыске его квартиры были найдены свидетельства того, что он торгует наркотиками. Мужчину ждет тюремное заключение за торговлю наркотиками и пропаганду нацизма.

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