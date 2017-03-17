Житель Байкальска задержан за нападение на полицейских
В Байкальске возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции.
В Байкальске возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции.
Как сообщает 17 марта 2017 года
По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Напавший на полицейских мужчина задержан, находится в изоляторе временного содержания.