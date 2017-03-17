В Кунгуре осудили мужчин, напавших на пенсионерку с гвоздодёром. Двое молодых людей набросились на 79-летнюю жительницу Кунгура. Они подкараулили пенсионерку у входа в квартиру. Когда она стала заходить домой, мужчины ударили её по голове гвоздодёром. После пожилую женщину затащили внутрь и связали шнуром от кипятильника. Пенсионерка потеряла сознание.

Злоумышленники вынесли из дома деньги, предметы одежды и шуруповёрт. Покидая место преступления, мужчины заперли пенсионерку квартире. Придя в сознание, пожилая она смогла дозвониться до внучки, которая помогла вызвать полицию.

Злоумышленников удалось задержать. Это оказались ранее судимые жители сёл Орда и Оса. Суд признал их виновными в совершении разбойного нападения и кражи. Мужчины получили 9 и 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Злоумышленники также выплатят пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил.