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07:11 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Магнитогорске водитель Mazda сбил на «зебре» женщину с ребёнком на руках

Пострадавших доставили в отделение травматологии.

Водитель Mazda сбил на «зебре» женщину с ребёнком на руках, сообщают в ГИБДД Магнитогорска.

На улице Тевосяна 44-летний водитель автомобиля Mazda наехал на 40-летнюю женщину, которая несла на руках 2-летнего ребёнка. Потерпевшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мать с малышом доставили в отделение травматологии. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Снежинске водитель SsangYong насмерть сбил 50-летнего пешехода.

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