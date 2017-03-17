В Магнитогорске водитель Mazda сбил на «зебре» женщину с ребёнком на руках
Пострадавших доставили в отделение травматологии.
Пострадавших доставили в отделение травматологии.
Водитель Mazda сбил на «зебре» женщину с ребёнком на руках, сообщают в ГИБДД Магнитогорска.
На улице Тевосяна 44-летний водитель автомобиля Mazda наехал на 40-летнюю женщину, которая несла на руках 2-летнего ребёнка. Потерпевшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мать с малышом доставили в отделение травматологии. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Снежинске водитель SsangYong насмерть сбил 50-летнего пешехода.