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05:22 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Больного эпилепсией жителя Хабаровского края призвали в армию

Врачи Солнечной районной больницы в Хабаровском крае признали больного эпилепсией молодого человека годным к несению военной службы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Юноша предоставлял медикам документы о наличии болезни, исключающей службу в армии, однако врачи проигнорировали эти сведения, рассказали в ведомстве. В результате гражданина признали годным к военной службе и отправили на сборный пункт.

Однако молодой человек всё же вернулся домой. Военные медики обнаружили у призывника хроническое неврологическое заболевание и комиссовали его.

После инцидента прокуратура потребовала от регионального минздрава проследить за соблюдением прав призывников и привлечь заместителя главного врача Солнечной районной больницы к дисциплинарной ответственности.

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