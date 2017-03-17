Больного эпилепсией жителя Хабаровского края призвали в армию

Юноша предоставлял медикам документы о наличии болезни, исключающей службу в армии, однако врачи проигнорировали эти сведения, рассказали в ведомстве. В результате гражданина признали годным к военной службе и отправили на сборный пункт.

Однако молодой человек всё же вернулся домой. Военные медики обнаружили у призывника хроническое неврологическое заболевание и комиссовали его.

После инцидента прокуратура потребовала от регионального минздрава проследить за соблюдением прав призывников и привлечь заместителя главного врача Солнечной районной больницы к дисциплинарной ответственности.