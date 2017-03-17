СК возбудил уголовное дело после взрыва в котельной под Новосибирском
ЧП рядом с
ЧП рядом с
СК возбудил уголовное дело после взрыва в котельной под Новосибирском, об этом сообщает
По предварительным данным, примерно в 15 часов 16 марта
«На место происшествия в короткие сроки прибыла группа во главе с руководителем следственного отдела СКР, в которую включены криминалисты следственного управления следователи и оперативными службами», — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). .
В настоящее время следователи проверяют причины и обстоятельства ЧП, ведется опрос свидетелей происшествия, назначены необходимые экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.