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07:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

СК возбудил уголовное дело после взрыва в котельной под Новосибирском

ЧП рядом с промышленно-логистическим парком под Новосибирском. Разрушилось здание предположительно склад. Есть жертва.

Источник: Вести - Новосибирск

СК возбудил уголовное дело после взрыва в котельной под Новосибирском, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительным данным, примерно в 15 часов 16 марта из-за разгерметизации одного из трех отопительных котлов в газовой котельной на складском комплексе в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района погиб мужчина 53 лет, который работал главным специалистом обслуживающей компании.

«На место происшествия в короткие сроки прибыла группа во главе с руководителем следственного отдела СКР, в которую включены криминалисты следственного управления следователи и оперативными службами», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). .

В настоящее время следователи проверяют причины и обстоятельства ЧП, ведется опрос свидетелей происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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