Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный эксперт: армия РФ не продержится против ВСУ больше суток
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
05:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Экс-директора «Сиблеса» подозревают в неуплате 30 млн рублей налогов

В настоящее время назначена судебная бухгалтерская экспертиза.

В Красноярском крае экс-директора компании «Сиблес» подозревают в сокрытии 30 млн рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Как сообщили в ведомстве, с ноября 2015 года по январь 2016 года экс-директор, зная о наличии у компании долга по налогам и «заморозки» счета организации, направил дебиторам письма о перечислении денег. Поскольку средства на расчетный счет фирмы не поступали, от налогового органа были скрыты более 30 млн рублей.

В настоящее время назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Выясняются все обстоятельства преступления. В отношении руководителя фирмы заведено уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экс-директора «Сиблеса» подозревают в неуплате 30 млн рублей налогов
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
Разведка Британии посмеялась над сообщениями о слежке за Трампом
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь