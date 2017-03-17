Экс-директора «Сиблеса» подозревают в неуплате 30 млн рублей налогов

В Красноярском крае экс-директора компании «Сиблес» подозревают в сокрытии 30 млн рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Как сообщили в ведомстве, с ноября 2015 года по январь 2016 года экс-директор, зная о наличии у компании долга по налогам и «заморозки» счета организации, направил дебиторам письма о перечислении денег. Поскольку средства на расчетный счет фирмы не поступали, от налогового органа были скрыты более 30 млн рублей.

В настоящее время назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Выясняются все обстоятельства преступления. В отношении руководителя фирмы заведено уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».