Экс-директора «Сиблеса» подозревают в неуплате 30 млн рублей налогов
В настоящее время назначена судебная бухгалтерская экспертиза.
В настоящее время назначена судебная бухгалтерская экспертиза.
В Красноярском крае
Как сообщили в ведомстве, с ноября 2015 года по январь 2016 года
В настоящее время назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Выясняются все обстоятельства преступления. В отношении руководителя фирмы заведено уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».