Второй подсудимый по делу Нанаева: я никого не бил

«Где-то в половине третьего ночи Амренова сказала, что Каиржановой плохо, и они выйдут на улицу подышать. Мы с Аскеровым решили выйти на улицу покурить… Мы стояли на улице, разговаривали, курили недалеко от крыльца клуба. Потом к нам подошел незнакомый высокий парень, как потом выяснилось Антропов. Он попросил подкурить, я достал зажигалку, подкурил ему. Потом он увидел девушек и пошел в их сторону, приобнял их и начал отводить в сторону. Когда я увидел это, у меня проявилась ревность, я приревновал, я подошел и сказал: “Есть какие-то проблемы? Эти девушки со мной!”, на что Антропов мне ответил: “А ты кто такой вообще? И что ты хочешь мне предъявить?”. Потом подошел Аскеров и отвел Антропова в сторону, где они разговаривали. Я в это время спрашивал у девушек, кто это такой. Каиржанова ответила, что они не общаются, она просто видела его на тренировке. Потом я обернулся и увидел, что возле Аскерова и Антропова стоит Динаш Кайбаров. Они о чем-то разговаривали, я услышал, как Антропов крикнул “А ты вообще сюда не вмешивайся”. Потом я отвлекся на Амренову, а через некоторое время услышал, как Антропов крикнул: “Ты что офигел?”. Я обернулся и пошел в их строну, на что Антропов сказал: “Вы что хотите толпой? Ну хорошо, тогда жди!”, и пошел в сторону клуба», — дал показания Мендыбаев.

Мендыбаев пояснил суду, что в ночь со 2 на 3 октября созвонился с другом Жанбатыром Аскеровым, они приехали в ночной клуб «Парк Сити» в половину 12 ночи. Там встретил свою бывшую девушку Ботагоз Амренову, на тот момент они расстались, но поддерживали отношения. Выпили с Аскеровым по банке пива (больше спиртного в этот день он не употреблял), спускались на танцпол, отдыхали, танцевали.

Адиль Мендыбаев — студент 4-го курса Северо-Казахстанского государственного университета. Он признает вину частично по статье 293 часть 2 УК РК (хулиганство), которая, по его словам, заключается в том, что он находился в общественном месте в состоянии легкого алкогольного опьянения. По статье 106 части 3 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) вину не признает, отмечая, что в драке не участвовал и никому каких-либо ударов не наносил.

Талантливый баскетболист Игорь Нанаев скончался в октябре прошлого года после избиения у ночного клуба в Петропавловске. За смерть спортсмена перед судом предстали пятеро подозреваемых — Динаш Кайбаров, Бауржан Макатов, Жанбатыр Аскеров, Олжас Еламан, Адиль Мендыбаев.

По его словам, через некоторое время из клуба вышли три высоких парня — Нанаев, Антропов и Кузнецов. Нанаев, по словам подсудимого, был выпивший, так как он пошатывался, язык у него заплетался, он громко разговаривал с матами: «Кто там такой дерзкий?! Кто хочет выйти со мной по разам? Выйду с любым один на один».

«Антропов начал разговаривать с Аскеровым, в их разговор все время кто-то вмешивался. Антропов начал уходить за угол здания “Парк Сити”, все пошли за ним. Потом от общей толпы отделились Нанаев и Кайбаров, отошли в сторону. За ними пошла Амренова. Я побеспокоился за нее, пошел за ней, отодвинул в сторону, сказал не вмешиваться, потом ко мне подошли Шакебай и Кузнецов, я спросил у Кузнецова — есть ли сигарета, он дал сигарету, прикурил, спросил — что произошло, я ответил, что сам без понятия, что что-то выясняют, что он подошел к нашим девушкам, а что дальше произошло я не понял… Мы разговаривали с Кузнецовым, курили, в это время подошла Амренова и спросила, сколько время», — рассказал Мендыбаев.

Мендыбаев показал, что в правой руке держал сигарету, на левой руке были часы, он поднял руку, чтобы посмотреть время, и боковым зрением увидел, как Кайбаров наносит удар Нанаеву.

«Нанаев резко на меня отходит, я выставил левую руку и оттолкнул его, чтобы он меня не задел. После чего Кайбаров с Нанаевым обменялись ударами, Кайбаров попал в лицо, Нанаев замахнулся, но не попал. Он был выпивший, и удары были вялые и неточные. Я отошел ближе к Амреновой, Нанаев начал убегать, когда он бежал, он кричал: «Саня, меня ударили. Бейте их!». Рядом стоял Кузнецов, я его оттолкнул и сказал: «Ты не вздумай вмешиваться, они сами разберутся! На что тот ответил: «Ладно-ладно, хорошо». Когда я подошел к углу клуба, там стояло много людей. Я увидел, как Нанаев наносит удар в затылок Кайбарову, который уже поднимался к входу в клуб. Нанаев ударил и отбежал, Кайбаров развернулся, а Нанаев в стойке снова побежал на Кайбарова. Кайбаров его ударил, Нанаев плашмя падает вперед лицом, ударился головой об асфальт. Затем Кайбаров нанес ему несколько плотных ударов ногой, Нанаев лежал уже без сознания… Я пошел в его сторону и увидел, как парень в светлом пытается его повернуть. Я подошел и ногой затронул по колену. Так как он задыхался, была большая лужа крови… Меня одернула Амренова, спросила — что я делаю, я ей сказал отойти и вызвать скорую и охрану», — отметил Мендыбаев.

Потом, по словам Мендыбаева, к нему подошел знакомый, с которым они отошли в сторону. Когда возвращался назад к Нанаеву, увидел сидящего Антропова.

«Я подошел к нему, попытался поднять, но он меня грубо послал. Я отпустил его и отошел к Амреновой, она искала телефон, чтобы вызвать скорую помощь. У меня с собой сотового не было, я его оставил в клубе. Она повернулась к Антропову, который на тот момент уже встал и подошел, попросила телефон, тот достал и дал. Мы отошли с Ботагоз, она дозвонилась до скорой. Там уже активно помогали Нанаеву… Я не дождался скорой помощи, зашел в клуб, когда вышел, Нанаева уже увезли. Через полчаса — минут 40 было закрытие клуба, мы с Аскеровым и Каиржановой поехали домой», — заключил Мендыбаев.

— По видеозаписи видно, что вы производите толчок или, как указано в квалификации, удар в область затылка. Вы наносили удары Нанаеву? — спросил представляющий интересы Мендыбаева адвокат Серик Букиров.

— Нет.

— А что мы видим на записи камеры?

— Я просто отстранил его, когда он от удара Кайбарова отшатнулся, назад отступил, чтобы он не упал на меня… Я стою с сигаретой, смотрю время, какой удар….

— Много свидетелей говорили, что возле головы потерпевшего находились трое людей в темной одежде. Вы такое видели?

— Люди находились, но, чтобы удары наносили, я не видел.

— А чтобы человек в куртке с капюшоном наносил удары, вы видели?

— Нет, не видел.

— А чтоб рядом был?

— Не помню.

— Для чего вы трогали лежащего Нанаева в область колена ногой?

— Когда я начал подходить к нему, видел лужу крови, он задыхался, я хотел узнать, сможет ли он встать сам, проверить его самочувствие… Живой он или нет.

— Как вы его затронули ногой? Ударили, затронули….

— Я просто прикоснулся. Удар я не наносил.

— На вашей одежде при молекулярно-генетической экспертизе обнаружена кровь, которая принадлежит Аскерову. Можете объяснить, откуда она взялась на Вашей одежде?

— Аскеров мой друг, он певец, часто выступает, а я хожу на его концерты. Бывает, что у него во время выступлений давление поднимается и носом кровь идет… Так могла попасть. К тому же мы меняемся одеждой иногда. Рубашку брали на экспертизу 16 октября, она была стиранная не раз.

— Кровь не связаны с теми событиями?

— Нет. Я вообще не видел, чтобы Аскеров с кем-то дрался.

Процессуальный прокурор Алия Муратова отметила, что в ходе следствия подсудимый давал другие показания.

— В ходе предварительного следствия вы давали несколько иные показания. Говорили, что видели один удар Кайбарова, а потом вы видели несколько ударов, которые наносили неизвестные парни лежащему Нанаеву?

— У меня просто все перепуталось… То, что я говорю сейчас — так и было.

— Подсудимый, на тот момент прошло несколько дней, и сейчас — полгода. Неужели вы помните лучше сейчас, чем на тот момент? Память улучшается со временем?

— Со временем все события восстановились в памяти. На тот момент, когда начались допросы, все перепуталось в голове….