Второй подсудимый по делу Нанаева: я никого не бил
Талантливый баскетболист Игорь Нанаев скончался в октябре прошлого года после избиения у ночного клуба в Петропавловске. За смерть спортсмена перед судом предстали пятеро подозреваемых.
Талантливый баскетболист Игорь Нанаев скончался в октябре прошлого года после избиения у ночного клуба в Петропавловске. За смерть спортсмена перед судом предстали пятеро подозреваемых.
АСТАНА, 16 мар — Sputnik, Елена Бережная. В суде Петропавловска по громкому делу о смерти баскетболиста Игоря Нанаева выступил второй подсудимый Адиль Мендыбаев.
Талантливый баскетболист Игорь Нанаев скончался в октябре прошлого года после избиения у ночного клуба в Петропавловске. За смерть спортсмена перед судом предстали пятеро подозреваемых — Динаш Кайбаров, Бауржан Макатов, Жанбатыр Аскеров, Олжас Еламан, Адиль Мендыбаев.
Адиль Мендыбаев — студент 4-го курса
Мендыбаев пояснил суду, что в ночь со 2 на 3 октября созвонился с другом Жанбатыром Аскеровым, они приехали в ночной клуб «Парк Сити» в половину 12 ночи. Там встретил свою бывшую девушку Ботагоз Амренову, на тот момент они расстались, но поддерживали отношения. Выпили с Аскеровым по банке пива (больше спиртного в этот день он не употреблял), спускались на танцпол, отдыхали, танцевали.
«Где-то в половине третьего ночи Амренова сказала, что Каиржановой плохо, и они выйдут на улицу подышать. Мы с Аскеровым решили выйти на улицу покурить… Мы стояли на улице, разговаривали, курили недалеко от крыльца клуба. Потом к нам подошел незнакомый высокий парень, как потом выяснилось Антропов. Он попросил подкурить, я достал зажигалку, подкурил ему. Потом он увидел девушек и пошел в их сторону, приобнял их и начал отводить в сторону. Когда я увидел это, у меня проявилась ревность, я приревновал, я подошел и сказал: “Есть
По его словам, через некоторое время из клуба вышли три высоких парня — Нанаев, Антропов и Кузнецов. Нанаев, по словам подсудимого, был выпивший, так как он пошатывался, язык у него заплетался, он громко разговаривал с матами: «Кто там такой дерзкий?! Кто хочет выйти со мной по разам? Выйду с любым один на один».
«Антропов начал разговаривать с Аскеровым, в их разговор все время
Мендыбаев показал, что в правой руке держал сигарету, на левой руке были часы, он поднял руку, чтобы посмотреть время, и боковым зрением увидел, как Кайбаров наносит удар Нанаеву.
«Нанаев резко на меня отходит, я выставил левую руку и оттолкнул его, чтобы он меня не задел. После чего Кайбаров с Нанаевым обменялись ударами, Кайбаров попал в лицо, Нанаев замахнулся, но не попал. Он был выпивший, и удары были вялые и неточные. Я отошел ближе к Амреновой, Нанаев начал убегать, когда он бежал, он кричал: «Саня, меня ударили. Бейте их!». Рядом стоял Кузнецов, я его оттолкнул и сказал: «Ты не вздумай вмешиваться, они сами разберутся! На что тот ответил: «Ладно-ладно, хорошо». Когда я подошел к углу клуба, там стояло много людей. Я увидел, как Нанаев наносит удар в затылок Кайбарову, который уже поднимался к входу в клуб. Нанаев ударил и отбежал, Кайбаров развернулся, а Нанаев в стойке снова побежал на Кайбарова. Кайбаров его ударил, Нанаев плашмя падает вперед лицом, ударился головой об асфальт. Затем Кайбаров нанес ему несколько плотных ударов ногой, Нанаев лежал уже без сознания… Я пошел в его сторону и увидел, как парень в светлом пытается его повернуть. Я подошел и ногой затронул по колену. Так как он задыхался, была большая лужа крови… Меня одернула Амренова, спросила — что я делаю, я ей сказал отойти и вызвать скорую и охрану», — отметил Мендыбаев.
Потом, по словам Мендыбаева, к нему подошел знакомый, с которым они отошли в сторону. Когда возвращался назад к Нанаеву, увидел сидящего Антропова.
«Я подошел к нему, попытался поднять, но он меня грубо послал. Я отпустил его и отошел к Амреновой, она искала телефон, чтобы вызвать скорую помощь. У меня с собой сотового не было, я его оставил в клубе. Она повернулась к Антропову, который на тот момент уже встал и подошел, попросила телефон, тот достал и дал. Мы отошли с Ботагоз, она дозвонилась до скорой. Там уже активно помогали Нанаеву… Я не дождался скорой помощи, зашел в клуб, когда вышел, Нанаева уже увезли. Через полчаса — минут 40 было закрытие клуба, мы с Аскеровым и Каиржановой поехали домой», — заключил Мендыбаев.
— По видеозаписи видно, что вы производите толчок или, как указано в квалификации, удар в область затылка. Вы наносили удары Нанаеву? — спросил представляющий интересы Мендыбаева адвокат Серик Букиров.
— Нет.
— А что мы видим на записи камеры?
— Я просто отстранил его, когда он от удара Кайбарова отшатнулся, назад отступил, чтобы он не упал на меня… Я стою с сигаретой, смотрю время, какой удар….
— Много свидетелей говорили, что возле головы потерпевшего находились трое людей в темной одежде. Вы такое видели?
— Люди находились, но, чтобы удары наносили, я не видел.
— А чтобы человек в куртке с капюшоном наносил удары, вы видели?
— Нет, не видел.
— А чтоб рядом был?
— Не помню.
— Для чего вы трогали лежащего Нанаева в область колена ногой?
— Когда я начал подходить к нему, видел лужу крови, он задыхался, я хотел узнать, сможет ли он встать сам, проверить его самочувствие… Живой он или нет.
— Как вы его затронули ногой? Ударили, затронули….
— Я просто прикоснулся. Удар я не наносил.
— На вашей одежде при
— Аскеров мой друг, он певец, часто выступает, а я хожу на его концерты. Бывает, что у него во время выступлений давление поднимается и носом кровь идет… Так могла попасть. К тому же мы меняемся одеждой иногда. Рубашку брали на экспертизу 16 октября, она была стиранная не раз.
— Кровь не связаны с теми событиями?
— Нет. Я вообще не видел, чтобы Аскеров с
Процессуальный прокурор Алия Муратова отметила, что в ходе следствия подсудимый давал другие показания.
— В ходе предварительного следствия вы давали несколько иные показания. Говорили, что видели один удар Кайбарова, а потом вы видели несколько ударов, которые наносили неизвестные парни лежащему Нанаеву?
— У меня просто все перепуталось… То, что я говорю сейчас — так и было.
— Подсудимый, на тот момент прошло несколько дней, и сейчас — полгода. Неужели вы помните лучше сейчас, чем на тот момент? Память улучшается со временем?
— Со временем все события восстановились в памяти. На тот момент, когда начались допросы, все перепуталось в голове….