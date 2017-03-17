Несовершеннолетнему комсомольскому головорезу грозит до 10 лет тюрьмы
Прокуратура утвердила обвинение по делу о зверском убийстве студента.
Прокуратура утвердила обвинение по делу о зверском убийстве студента.
Прокуратура
Напомним, что, по версии следствия, поводом для убийства стала ревность — студент якобы приставал к девушке своего будущего убийцы. За нож обвиняемый взялся в ходе выяснения отношений: сперва он нанес сопернику удар ножом в бок, потом догнал убегающего студента и еще несколько раз ударил его лезвием, после чего отрезал погибшему голову. Сам убийца случайно порезал палец,
Сейчас действия несовершеннолетнего квалифицированы как убийство и надругательство над телом умершего. Поскольку обвиняемому еще не исполнилось 18 лет, вместо максимального наказания за убийство — 15 лет — ему грозит не больше десяти. За отрезанную голову и вовсе предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей либо один год исправительных работ.
В ходе следствия головорез во всем сознался и сейчас находится под стражей, ожидая суда.