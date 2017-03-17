Несовершеннолетнему комсомольскому головорезу грозит до 10 лет тюрьмы

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве студента Артема Шустова. Обвиняемый, 16-летний комсомольчанин, ответит перед судом не только за убийство, но и за надругательство над телом погибшего — голову своей жертвы подросток отрезал, положил в рюкзак и выбросил в реку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Напомним, что, по версии следствия, поводом для убийства стала ревность — студент якобы приставал к девушке своего будущего убийцы. За нож обвиняемый взялся в ходе выяснения отношений: сперва он нанес сопернику удар ножом в бок, потом догнал убегающего студента и еще несколько раз ударил его лезвием, после чего отрезал погибшему голову. Сам убийца случайно порезал палец, из-за чего ему пришлось отправиться в больницу — именно факт обращения за медицинской помощью помог полицейским выйти на след предполагаемого преступника.

Сейчас действия несовершеннолетнего квалифицированы как убийство и надругательство над телом умершего. Поскольку обвиняемому еще не исполнилось 18 лет, вместо максимального наказания за убийство — 15 лет — ему грозит не больше десяти. За отрезанную голову и вовсе предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей либо один год исправительных работ.

В ходе следствия головорез во всем сознался и сейчас находится под стражей, ожидая суда.