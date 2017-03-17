Туристка из Красноярска заплатит 400 тысяч за дебош в самолете

В Красноярске осудили пенсионерку, которая устроила пьяный дебош на борту Boeing 757−200 авиакомпании «Azure Air». Краевой суд постановил взыскать с женщины 407 тысяч рублей. Материалы дела опубликованы на сайте инстанции.

Инцидент произошел в марте 2015 года. Тогда в самолете, следовавшему по маршруту «Красноярск-Бангкок», одна из пассажирок начала вести себя агрессивно. Дебоширка устроила скандал и ударила двух бортпроводниц. Чтобы избежать дальнейшей угрозы, командир экипажа принял решение вернуться в Красноярск. В аэропорту «Емельяново» женщину сняли с рейса.

«После инцидента пассажирка была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство”. Также в отношении нее было возбуждено уголовное дело, она обвинялась в нанесении побоев из хулиганских побуждений», — говорится в материалах дела.

После случившегося авиакомпания обратилась в суд с требованием возместить убытки. Экспертиза установила, что возврат воздушного судна обошелся в 635,4 тыс. рублей. Адвокат дебоширки написал апелляционную жалобу, после чего сумма была снижена.