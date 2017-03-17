Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Военный эксперт: армия РФ не продержится против ВСУ больше суток
Три года не с Украиной: что крымчане думают о жизни в России
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
1185-летие Наины Ельциной
07:01 (мск), источник: VN.ru

30 кошек замуровали в подвале в Куйбышеве

Жертвами противостояния жильцов многоквартирного дома в городе Куйбышеве Новосибирской области стали бездомные кошки. Между собой не смогли договориться любители кошек и те, кто против содержания бездомных животных в подвале многоквартирного дома. Поэтому управляющая компания приняла решение изолировать животных, закрыв доступ в подвал. Около 30-ти кошек остались внутри.

Источник: VN.ru

Против кошек в подвале дома активно выступала одна из местных жительниц. В управляющую компанию женщина написала десятки жалоб. На обращения коммунальщики отреагировали. Установили решетки, но так, чтобы кошки могли свободно выбираться из подвала. Правда, простояли эти решетки недолго.

После очередной жалобы, теперь уже в Государственную жилищную инспекцию, сотрудники управляющей компании снова установили решетки в злополучном подвале, но, согласно всем правилам, с узкими ячейками. При этом животных никто не выпустил. Жители продолжают кормить их, бросая корм в узкие щели.

В управляющей компании утверждают, что кошки могут выбраться наружу через отдушины с другой стороны дома. И даже если их насильно вытащить из подвала, они снова вернутся назад, потому что привыкли к месту кормления. А между тем, согласно, постановления Госстроя № 170, управляющая компания обязана обеспечить защиту подвального помещения от проникновения животных: грызунов, кошек и собак. За несоблюдение правил предусмотрен солидный штраф в 250 тысяч рублей.

 — Остатки еды выбрасывать не привыкла, — рассказывает Вера Кулешова, она прожила в этом доме больше десяти лет. — Лучше пусть кошки съедят, кому от этого хуже?

 — Пусть живут, — добавляет жительница многоэтажки Ольга Нарина, — все против того, чтобы кошек забивали, а сами они никуда не уйдут.

Мэр Куйбышева Алик Андронов убежден, что решить проблему бездомных животных поможет приют.

Создается общественная организация, уже есть председатель и совет, которые занимаются вопросами организации. Подыскивается место для приюта, куда будут определять бродячих животных, которых в городе в избытке. Будут решаться вопросы их стерилизации, лечения и содержания. Особое внимание уделят профилактической работе с населением. Ведь именно по вине горожан бездомных собак и кошек на улицах Куйбышева становится все больше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гигантская клубника и медведь на даче снятся новосибирцам
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
США ждут от Китая и РФ более активных действий в отношении КНДР
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь