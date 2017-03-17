30 кошек замуровали в подвале в Куйбышеве

Против кошек в подвале дома активно выступала одна из местных жительниц. В управляющую компанию женщина написала десятки жалоб. На обращения коммунальщики отреагировали. Установили решетки, но так, чтобы кошки могли свободно выбираться из подвала. Правда, простояли эти решетки недолго.

После очередной жалобы, теперь уже в Государственную жилищную инспекцию, сотрудники управляющей компании снова установили решетки в злополучном подвале, но, согласно всем правилам, с узкими ячейками. При этом животных никто не выпустил. Жители продолжают кормить их, бросая корм в узкие щели.

В управляющей компании утверждают, что кошки могут выбраться наружу через отдушины с другой стороны дома. И даже если их насильно вытащить из подвала, они снова вернутся назад, потому что привыкли к месту кормления. А между тем, согласно, постановления Госстроя № 170, управляющая компания обязана обеспечить защиту подвального помещения от проникновения животных: грызунов, кошек и собак. За несоблюдение правил предусмотрен солидный штраф в 250 тысяч рублей.

— Остатки еды выбрасывать не привыкла, — рассказывает Вера Кулешова, она прожила в этом доме больше десяти лет. — Лучше пусть кошки съедят, кому от этого хуже?

— Пусть живут, — добавляет жительница многоэтажки Ольга Нарина, — все против того, чтобы кошек забивали, а сами они никуда не уйдут.

Мэр Куйбышева Алик Андронов убежден, что решить проблему бездомных животных поможет приют.

Создается общественная организация, уже есть председатель и совет, которые занимаются вопросами организации. Подыскивается место для приюта, куда будут определять бродячих животных, которых в городе в избытке. Будут решаться вопросы их стерилизации, лечения и содержания. Особое внимание уделят профилактической работе с населением. Ведь именно по вине горожан бездомных собак и кошек на улицах Куйбышева становится все больше.