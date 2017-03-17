В Кудымкаре осудили заключённого, орудовавшего в социальных сетях

Мужчину, отбывающего наказание в тюрьме, осудили за мошенничество в социальных сетях. Зарегистрировавшись под вымышленными именами, он предлагал людям липовые справки о прохождении обучения на вождение и удостоверения о водительских правах.

Проворачивать мошеннические сделки заключённому помогала сообщница. Фиктивными услугами воспользовались пять человек. Они переводили деньги за липовые документы на счёт знакомой отбывающего наказание мужчины. Женщина перечислила деньги на абонентский номер телефона мошенника. Как сообщает пресс-служба Кудымкарского городского суда, женщина не подозревала об истинных мотивах заключённого. Благодаря мошеннической схеме мужчина успел заработать около 60 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений и с учётом неотбытой части наказания. Заключённый получил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также должен вернуть обманутым людям деньги, полученные в ходе мошенничества.