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07:20 (мск), источник: Tengrinews

Семья судьи из РФ, погибшего на «Шымбулаке» во время Универсиады, получит 2 миллиона тенге

7 февраля на горнолыжном курорте произошел несчастный случай. Под лавиной погиб российский технический судья Алексей Белоспудцев.

Источник: Tengrinews

АО «СК «Казкоммерц-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») являлось официальным страховщиком участников 28-й Всемирной зимней Универсиады, прошедшей в Алматы. 7 февраля 2017 года на горнолыжном курорте «Шымбулак» произошел несчастный случай. Под лавиной погиб российский технический судья Алексей Белоспудцев, прибывший на Универсиаду в Алматы в составе делегации по фристайлу из города Красноярск.

В соответствии с условиями страхования данный несчастный случай не являлся страховым. Однако по решению акционера Кенеса Ракишева, компания осуществила добровольную выплату материальной помощи семье погибшего в размере 2 миллионов тенге. Совет директоров и весь коллектив компании приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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