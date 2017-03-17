Мать, прячущую детей от отца-иностранца, ищут в Приморье

История семьи Урвин, к сожалению, не редкость для России. В результате бракоразводного процесса двое несовершеннолетних детей остались с матерью, Натальей Урвин. Суд определил порядок общения отца с детьми. Однако бывшие супруги так и не смогли договориться между собой в вопросе воспитания совместных детей. В семейные отношения пришлось вмешаться судебным приставам.

В отделе судебных приставов по Первомайскому району на основании исполнительного листа, выданного Артемовским судом, в июле 2016 года возбуждено исполнительное производство об определении порядка общения отца с детьми.

Поскольку в установленный срок Наталья Урвин требования исполнительного листа не исполнила, с нее был взыскан сбор в 5 тысяч рублей и вручено новое требование об исполнении судебного решения. Однако всякий раз, когда должна была состояться встреча, Наталья Урвин различными способами препятствовала общению отца с детьми. А в конце 2016 года вовсе пропала из поля зрения судебного пристава.

В январе 2017 года Наталья Урвин была объявлена в исполнительский розыск. Поскольку по адресу регистрации она не проживает, также не удалось установить ее местонахождение по другим известным судебному приставу адресам. По неофициальным данным Наталья вместе с детьми выехала из Приморского края в южные регионы России.

Управление Федеральной службой судебных приставов по Приморскому краю настоятельно просит граждан, а также должностных лиц, обладающих информацией о месте нахождения Наталья Урвин, сообщить в межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей: 8 (423)222−66−50, 222−33−05, +7 914 697 0230, адрес электронной почты: rozisk@r25.fssprus.ru.