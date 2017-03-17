В Омске в Порт-Артуре во время пожара прогремели два взрыва
Об этом сообщают очевидцы.
Об этом сообщают очевидцы.
Два взрыва прогремели в районе
Пожар произошёл на улице 3-я Новая. Предполагается, что сначала загорелся гараж, а затем ещё два дома. Во время пожара прогремели два взрыва, у людей началась паника, но приехавшие пожарные быстро справились с огнём.
В комментариях омичи, проживающие неподалёку от места ЧП, рассказали, что очень испугались. Возможной причиной взрыва мог стать автомобиль, который находился внутри гаража.
Пострадавших нет.