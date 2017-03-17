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07:13 (мск), источник: Nur.kz

Отец погибшей после ДТП алматинки недоволен приговором врачам

Суд освободил медиков от уголовной ответственности.

В Алматы вынесли приговор по делу врачей, которых обвинили в халатности, повлекшей за собой смерть пациента, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алмалинского районного суда.

Как сообщили в суде, 24 сентября 2012 года на пересечении улиц Толе би и Фурманова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Мерседес» и «БМВ».

В результате ДТП от полученных травм, на месте происшествия погибли водитель и пассажиры «Мерседеса», а находившаяся на переднем пассажирском сиденье «БМВ» Агишева получила тяжкие телесные повреждения.

Очевидцы произошедшего помогли 22-летней Агишевой покинуть салон автомашины и, уложив последнюю на обочину дороги, по телефону вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Через некоторое время на место ДТП прибыла бригада скорой медицинской помощи. При осмотре пострадавшей врачом было установлено тяжелое, критическое состояние пациентки. После этого, бригада скорой помощи увезла Агишеву в БСНП Алматы.

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Состояние пациентки Агишевой на момент доставления было крайне тяжелым, говорится в сообщении пресс-службы суда.

При поступлении такой тяжелой категории больных ответственность ложится на весь врачебный и сестринский персонал лечебного учреждения.

Однако, ввиду ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей ответственными врачами БСНП Сулейменовым, Байниязовым и Бектурсиновым по оказанию своевременной и адекватной медицинской помощи больной, последняя скончалась в медицинском учреждении.

«Суд признал виновными Сулейменова, Байниязова и Бектурсинова в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работниками» Уголовного кодекса Республики Казахстан и согласно статье 71 УК ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности освободил подсудимых от уголовной ответственности.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда удовлетворен частично. Суд взыскал с осужденных в пользу потерпевшего в солидарном порядке возмещение морального вреда в размере 2 269 000 тенге, — говорится в сообщении суда.

Однако отец погибшей девушки не согласен с приговором суда и намерен обжаловать его, передает КТК.

«Я даже не хочу говорить о приговоре! Обвинение, которое им было предъявлено изначально, оно неверное. Что такое 2 миллиона тенге?

2 миллиона тенге, я вам могу посчитать, это старый автомобиль, который умрет через два дня, три пальто или четыре портфеля. Что это? Жизнь моей дочери оценили в четыре портфеля и две буханки хлеба, — возмутился Фархат Агишев.

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