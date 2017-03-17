Отец погибшей после ДТП алматинки недоволен приговором врачам

В Алматы вынесли приговор по делу врачей, которых обвинили в халатности, повлекшей за собой смерть пациента, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алмалинского районного суда.

Как сообщили в суде, 24 сентября 2012 года на пересечении улиц Толе би и Фурманова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Мерседес» и «БМВ».

В результате ДТП от полученных травм, на месте происшествия погибли водитель и пассажиры «Мерседеса», а находившаяся на переднем пассажирском сиденье «БМВ» Агишева получила тяжкие телесные повреждения.

Очевидцы произошедшего помогли 22-летней Агишевой покинуть салон автомашины и, уложив последнюю на обочину дороги, по телефону вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Через некоторое время на место ДТП прибыла бригада скорой медицинской помощи. При осмотре пострадавшей врачом было установлено тяжелое, критическое состояние пациентки. После этого, бригада скорой помощи увезла Агишеву в БСНП Алматы.