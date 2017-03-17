Жидкую «бомбу» скинули на иномарку в Северном микрорайоне Хабаровска

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

Пакет с водой скинули на крышу автомобиля с верхнего этажа дома № 74 на улице Трехгорной в Хабаровске. Удар получился такой силы, что от лобового стекла иномарки не осталось «живого» места, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как утверждает потерпевшая автолюбительница, неприятный сюрприз в мешке свалился на лобовое стекло машины прямо во время движения. Причем сомнительный «подарок» свалился вовсе не с неба, а как минимум с шестого этажа многоквартирного дома на улице Трехгорной. Внушительная вмятина от удара вынудила девушку обратиться за помощью в автосервис. Но там мастера только развели руками от увиденного и… попросили сфотографировать побитую иномарку. Этот случай получил большой отклик подписчиков популярной хабаровской группы социальной сети Instagram. «Я в шоке», «Руки оторвать», «Дети, скорее всего, баловались», «Не факт, старики тоже любят поразвлечься. Недавно от них пустая трехлитровая банка к ногам прилетела», «С этого дома знакомому заднее стекло кто-то “высадил” выстрелом из оружия», — прокомментировали происшествие интернет-пользователи.

Как сообщалось ранее, в атаках со стороны разгневанных горожан автолюбители зачастую виноваты сами. Подобный натиск хабаровчан и автокражи провоцирует излишняя прижимистость владельцев машин.

— Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют владельцам машин не экономить на платных автостоянках, особенно в ночное время. Следует отметить, что зачастую люди сами провоцируют злоумышленников! Водителям помимо прочего не следует оставлять в салоне ценные вещи — деньги, телефоны, сумки и прочее — которые невольно становятся приманкой для преступников, — отметила сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.