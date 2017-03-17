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07:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Молоко со стафилококком изымают из продажи в Хабаровске

Опасные бактерии обнаружены в образцах молока торговой марки «Мой сосед корова».

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

По информации КГБУ «Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория», в исследованных образцах молока торговой марки «Мой сосед корова» (производитель ООО «Смидовичи») обнаружены бактерии группы кишечной палочки — золотистый стафилококк, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Управлением Россельхознадзора по Хабаровском краю и Еврейской автономной области принимаются меры в целях исключения данной продукции из торгового оборота, направлены письма в территориальное Управление Роспотребнадзора о необходимости принятия срочных мер.

Стафилококковая инфекция — общее название для заболеваний, вызываемых стафилококком. В связи с высокой устойчивостью к антибиотикам, стафилококковые инфекции занимают первое место среди гнойно-воспалительных инфекционных заболеваний. Стафилококк способен вызвать воспалительный процесс практически в любом органе. Стафилококк может быть причиной гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки: фурункулов, панарициев, абсцессов, гидраденита, пиодермии. Поражая внутренние органы, стафилококк может вызывать пневмонию, ангину, эндокардит, остеомиелит, менингит, абсцессы внутренних органов.

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