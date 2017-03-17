Молоко со стафилококком изымают из продажи в Хабаровске

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

По информации КГБУ «Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория», в исследованных образцах молока торговой марки «Мой сосед корова» (производитель ООО «Смидовичи») обнаружены бактерии группы кишечной палочки — золотистый стафилококк, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Управлением Россельхознадзора по Хабаровском краю и Еврейской автономной области принимаются меры в целях исключения данной продукции из торгового оборота, направлены письма в территориальное Управление Роспотребнадзора о необходимости принятия срочных мер.