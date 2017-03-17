В Новосибирской области за мошенничество на 10 млн рублей осудили чиновницу, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области. Суд установил, что женщина включила в реестры получателей пособий своих родственников и знакомых.

С января 2015 года по май 2016 года ей удалось похитить из бюджета 10 млн рублей. 500 000 рублей ущерба экс-чиновница добровольно возместила.

Суд вынес приговор — 4 года в колонии общего режима.

«Этим же приговором к условным срокам (2 года и 1 месяцу) осуждены ее “коллеги по цеху” Наталья Казанцева и Елена Ершова, которые совместно с ней аналогичным способом похитили бюджетные деньги в размере около 1,3 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу еще не вступил.