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07:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области за мошенничество на 10 млн рублей осудили чиновницу

Женщина включила в реестры получателей пособий своих родственников и знакомых, рассказали в прокуратуре.

В Новосибирской области за мошенничество на 10 млн рублей осудили чиновницу, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области. Суд установил, что женщина включила в реестры получателей пособий своих родственников и знакомых.

С января 2015 года по май 2016 года ей удалось похитить из бюджета 10 млн рублей. 500 000 рублей ущерба экс-чиновница добровольно возместила.

Суд вынес приговор — 4 года в колонии общего режима.

«Этим же приговором к условным срокам (2 года и 1 месяцу) осуждены ее “коллеги по цеху” Наталья Казанцева и Елена Ершова, которые совместно с ней аналогичным способом похитили бюджетные деньги в размере около 1,3 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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