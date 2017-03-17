В Челябинске машина без водителя выехала задним ходом с парковки на дорогу

Автомобиль без водителя выехал задним ходом с парковки на дорогу, сообщают в одной из групп социальных сетей.

Вчера, 16 марта, видео нетипичной ситуации выложили в интернете — на записи видно, как «легковушка» без водителя выезжает задним ходом с парковки на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев на проезжую часть. В результате в неё врезается грузовая «ГАЗель» и ещё три легковых автомобиля.

Пользователи соцсетей считают, что хозяин машины, возможно, оставил её на задней передаче, а потом включил автозапуск.