В Омске в масштабном пожаре сгорели дом, гараж и автомобиль

Пожар начался около 23:00 часов в минувший четверг на ул. 3-я Новая. Загорелись частный дом площадью 160 кв. метров, кирпичный гараж и находившаяся в гараже «Газель».

На момент прибытия спасателей крыша дома была полностью охвачена огнем, изнутри дом был задымлен, гараж и стоявшая там машина были все в огне.

Звену газодымозащитной службы удалось спасти из дома двух человек. Погибших и травмированных нет.

В результате пожара сгорела крыша дома, а сам он весь выгорел изнутри. Огонь также уничтожил все сгораемые конструкции гаража. «Газель» полностью сгорела и не подлежит восстановлению.

На месте работали 26 спасателей и 6 пожарных автомобилей. На ликвидацию пожара понадобилось 4,5 часа.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.