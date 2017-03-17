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07:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Клубы дыма неизвестного происхождения окутали Хабаровск

Однако в краевом МЧС информацию о лесных пожарах не подтвердили.

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

Клубы, взявшегося из ниоткуда дыма, окутали Хабаровск. Однако, в краевом МЧС заявили, что источником задымления точно не мог стать лесной пожар, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Идущие утром на работу Хабаровчане могли стать свидетелями легкой дымки, которая окутала город. В то же время, в воздухе ощущался запах гари.

Обычно, причиной подобного задымления становятся лесные пожары, однако в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в районе дальневосточной столицы никаких возгораний не обнаружено. — По нашим данным, на территории Хабаровского края пожаров не обнаружено. Данных о задымлении в городе у нас нет. Кроме того, сейчас пока не сезон для появления природных пожаров, — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Предположение о возникших в крае пожарах не подтвердил и заместитель директора ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» Алексей Давиденко. По его словам, очагов возгорания возле Хабаровска не замечено.

— По снимкам со спутника, в окрестностях Хабаровска горячих точек не зафиксировано. Откуда дым, мы сказать не можем, — сообщил Алексей Давиденко.

Как бы там ни было, а ближе к полудню запах гари перестал ощущаться, а дым полностью рассеялся.

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