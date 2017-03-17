Клубы дыма неизвестного происхождения окутали Хабаровск
Однако в краевом МЧС информацию о лесных пожарах не подтвердили.
Однако в краевом МЧС информацию о лесных пожарах не подтвердили.
Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.
Клубы, взявшегося из ниоткуда дыма, окутали Хабаровск. Однако, в краевом МЧС заявили, что источником задымления точно не мог стать лесной пожар, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Идущие утром на работу Хабаровчане могли стать свидетелями легкой дымки, которая окутала город. В то же время, в воздухе ощущался запах гари.
Обычно, причиной подобного задымления становятся лесные пожары, однако в
— По снимкам со спутника, в окрестностях Хабаровска горячих точек не зафиксировано. Откуда дым, мы сказать не можем, — сообщил Алексей Давиденко.
Как бы там ни было, а ближе к полудню запах гари перестал ощущаться, а дым полностью рассеялся.