Омский хирург собирал с пациентов деньги за бесплатные операции
Завершилось расследование дела в отношении 38-летнего Юрия Муравицкого, который ранее работал врачом хирургического отделения Городской больницы № 17.
Завершилось расследование дела в отношении 38-летнего Юрия Муравицкого, который ранее работал врачом хирургического отделения Городской больницы № 17.
Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и с причинением значительного ущерба.
В период со 2 августа по 23 ноября 2016 года хирург ввел в заблуждение пациентов с болезнями органов пищеварения и системы кровообращения, взяв с них деньги на операции, которые должны предоставляться бесплатно. Всего от действий нерадивого врача пострадали 22 человека, с которых он собрал в общей сумме 215 тысяч рублей, сообщает
Вину
Дело направлено в Октябрьский райсуд. Медику грозит до 6 лет лишения свободы.