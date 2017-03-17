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08:05 (мск), источник: СуперОмск

Омский хирург собирал с пациентов деньги за бесплатные операции

Завершилось расследование дела в отношении 38-летнего Юрия Муравицкого, который ранее работал врачом хирургического отделения Городской больницы № 17.

Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и с причинением значительного ущерба.

В период со 2 августа по 23 ноября 2016 года хирург ввел в заблуждение пациентов с болезнями органов пищеварения и системы кровообращения, взяв с них деньги на операции, которые должны предоставляться бесплатно. Всего от действий нерадивого врача пострадали 22 человека, с которых он собрал в общей сумме 215 тысяч рублей, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Вину экс-хирург признал частично, заявив, что служебное положение не использовал, также он возместил незаконное собранные суммы пациентам.

Дело направлено в Октябрьский райсуд. Медику грозит до 6 лет лишения свободы.

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