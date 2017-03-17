В Уфе члены банды под угрозой насилия забирали деньги у проституток

Главаря преступной группировки приговорили к 14 годам лишения свободы, остальных бандитов — от 10 лет шести месяцев до девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденным также назначено последующее ограничение свободы на срок от шести месяцев до одного года, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Установлено, что в августе 2015 года мужчина создал банду, в которую вовлек остальных фигурантов уголовного дела. Он хотел взять под контроль нелегальный бизнес по оказанию интимных услуг в столице. Злоумышленники были вооружены огнестрельным оружием и ножами.

Бандиты под видом клиентов проникали в квартиры, где оказывались услуги сексуального характера, и угрожая насилием, заставляли девушек отдавать им часть доходов от незаконной деятельности. Главарь демонстративно избил одну девушку. Четверо его сообщников вовлекали в занятие проституцией других девушек, размещая рекламу в интернете, обещая высокие доходы.

В ноябре 2015 года полиция пресекла незаконную деятельность банды. Злоумышленники не признали свою вину.