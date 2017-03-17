Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
08:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе члены банды под угрозой насилия забирали деньги у проституток

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе члены банды под угрозой насилия забирали деньги у проституток. Верховный суд республики вынес приговор семи уфимцам по статьям «Бандитизм», «Организация занятия проституцией», «Вовлечение в занятие проституцией», «Незаконное хранение оружия», «Разбой».

Главаря преступной группировки приговорили к 14 годам лишения свободы, остальных бандитов — от 10 лет шести месяцев до девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденным также назначено последующее ограничение свободы на срок от шести месяцев до одного года, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Установлено, что в августе 2015 года мужчина создал банду, в которую вовлек остальных фигурантов уголовного дела. Он хотел взять под контроль нелегальный бизнес по оказанию интимных услуг в столице. Злоумышленники были вооружены огнестрельным оружием и ножами.

Бандиты под видом клиентов проникали в квартиры, где оказывались услуги сексуального характера, и угрожая насилием, заставляли девушек отдавать им часть доходов от незаконной деятельности. Главарь демонстративно избил одну девушку. Четверо его сообщников вовлекали в занятие проституцией других девушек, размещая рекламу в интернете, обещая высокие доходы.

В ноябре 2015 года полиция пресекла незаконную деятельность банды. Злоумышленники не признали свою вину.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
США ждут от Китая и РФ более активных действий в отношении КНДР
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь