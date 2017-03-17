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08:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в аварии на трассе в Абзелиловском районе Башкирии

На трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Ранним утром 17 марта авария на 268 км трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск авария унесла жизнь двух человек.

Пока дорожным полицейским республики удалось выяснить, что 23-летний парень за рулем «Лады» 10-й модели выехал на встречную полосу и столкнулся с «Пежо-308», которым управлял 35-летний житель Белорецка.

— В результате происшествия водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте ДТП, еще одну пассажирку данного транспортного средства госпитализировали, — уточнил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, которые разбираются в деталях смертельной аварии.

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