Автомобиль Toyota Corolla подожгли на улице Байкальской в Иркутске

Возгорание автомобиля Toyota Corolla произошло на улице Байкальской в Иркутске в ночь на 17 марта. В результате случившегося никто не пострадал. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В тушении были задействованы четыре человека личного состава и одна автоцистерна. В результате пожара уничтожены сгораемые части иномарки.

— В салоне автомобиля дознавателем МЧС и экспертами обнаружены орудия поджога: камень и остатки бутылки с нефтепродуктами, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.