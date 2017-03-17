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10:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Toyota Corolla подожгли на улице Байкальской в Иркутске

Пострадавших и погибших нет.

Возгорание автомобиля Toyota Corolla произошло на улице Байкальской в Иркутске в ночь на 17 марта. В результате случившегося никто не пострадал. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В тушении были задействованы четыре человека личного состава и одна автоцистерна. В результате пожара уничтожены сгораемые части иномарки.

— В салоне автомобиля дознавателем МЧС и экспертами обнаружены орудия поджога: камень и остатки бутылки с нефтепродуктами, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.

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