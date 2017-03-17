СКР завершил следствие по делу бывшего мэра южноуральского Копейска
Вячеслав Истомин знакомится с томами уголовного дела.
Вячеслав Истомин знакомится с томами уголовного дела.
На Южном Урале завершено следствие в отношении
Будучи главой Копейска, Вячеслав Истомин был задержан 26 июля 2016 года за получение крупных взяток от предпринимателей за преференции в бизнесе. По версии следствия, в период с декабря 2011 по 31 декабря 2014 года он получал взятки от совладельца ООО «Социальное питание» Андрея Приба, а также через посредника от директора ООО ТД «Атланта» Михаила Черкевича. На момент ареста Истомин обладал зарубежной недвижимостью, а также действующей шенгенской визой, поэтому арест был необходимой мерой для пресечения попытки скрыться за рубежом или повлиять на свидетелей. Давший показания против Истомина Андрей Приб был осужден за мошенничество в июле 2016 года на три с половиной года условно.
В октябре 2016 года Истомин пошел на досудебное сотрудничество со следствием и признал свою вину в получении взятки, после чего был выпущен из СИЗО под домашний арест.
Отметим, вчера, 16 марта, Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела в отношении
Добавим, Вячеслав Истомин состоял в партии «Единая России», однако после начала уголовного преследования его членство было приостановлено. Об этом объявил руководитель челябинских единороссов Владимир Мякуш через несколько дней после задержания Вячеслава Истомина.