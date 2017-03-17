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08:13 (мск), источник: ИА REGNUM

СКР завершил следствие по делу бывшего мэра южноуральского Копейска

Вячеслав Истомин знакомится с томами уголовного дела.

На Южном Урале завершено следствие в отношении экс-мэра Копейска Вячеслава Истомина. В настоящее время он знакомится с материалами уголовного дела, сообщил глава СКР по Челябинской области Денис Чернятьев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экс-мэр обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. «Истомин, бывший глава Копейска в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела. Полагаю, что до конца марта он эту процедуру завершит, после этого мы составим обвинительное заключение, направим дело прокурору», — сообщил Денис Чернятьев.

Будучи главой Копейска, Вячеслав Истомин был задержан 26 июля 2016 года за получение крупных взяток от предпринимателей за преференции в бизнесе. По версии следствия, в период с декабря 2011 по 31 декабря 2014 года он получал взятки от совладельца ООО «Социальное питание» Андрея Приба, а также через посредника от директора ООО ТД «Атланта» Михаила Черкевича. На момент ареста Истомин обладал зарубежной недвижимостью, а также действующей шенгенской визой, поэтому арест был необходимой мерой для пресечения попытки скрыться за рубежом или повлиять на свидетелей. Давший показания против Истомина Андрей Приб был осужден за мошенничество в июле 2016 года на три с половиной года условно.

В октябре 2016 года Истомин пошел на досудебное сотрудничество со следствием и признал свою вину в получении взятки, после чего был выпущен из СИЗО под домашний арест.

Отметим, вчера, 16 марта, Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Крупный предприниматель, экс-глава Южного Урала, бывший член партии «Единая Россия» Юревич подозревается в получении денежного вознаграждения от экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко в 2012 года. Сам Тесленко осужден по коррупционному делу связанному с получением откатов по бюджетным поставкам медицинского оборудования.

Добавим, Вячеслав Истомин состоял в партии «Единая России», однако после начала уголовного преследования его членство было приостановлено. Об этом объявил руководитель челябинских единороссов Владимир Мякуш через несколько дней после задержания Вячеслава Истомина.

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