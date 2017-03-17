В Новороссийске таксист умер во время движения автомобиля
Пассажир пытался оказать помощь водителю, но спасти его не удалось.
Пассажир пытался оказать помощь водителю, но спасти его не удалось.
Трагический инцидент произошел 15 марта. Во время движения по улице Магистральной внезапно умер 50-летний водитель такси. Один из пассажиров пытался провести реанимационные мероприятия, однако безуспешно.
Мимо проезжала бригада «скорой помощи». Врачи незамедлительно подключились к процессу реанимации.
— Медики полчаса пытались вернуть мужчину к жизни, но спасти его не удалось, была констатирована биологическая смерть, — прокомментировал «Нашей газете» заместитель главного врача «скорой помощи» Новороссийска Сергей Станишевский.