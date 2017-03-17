В Новороссийске таксист умер во время движения автомобиля

Трагический инцидент произошел 15 марта. Во время движения по улице Магистральной внезапно умер 50-летний водитель такси. Один из пассажиров пытался провести реанимационные мероприятия, однако безуспешно.

Мимо проезжала бригада «скорой помощи». Врачи незамедлительно подключились к процессу реанимации.

— Медики полчаса пытались вернуть мужчину к жизни, но спасти его не удалось, была констатирована биологическая смерть, — прокомментировал «Нашей газете» заместитель главного врача «скорой помощи» Новороссийска Сергей Станишевский.