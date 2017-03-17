В Петербурге после анонимного звонка о бомбе в доме эвакуировали жильцов

По его данным, людей эвакуировали из дома номер 24 по проспекту Художников.

«Около 6.00 мск в доме была проведена эвакуация всех жильцов. В настоящее время на месте работают экстренные службы», — сказал собеседник агентства.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что частично перекрыто движение автомобилей по проспекту Художников. Официальным подтверждением от ГУМЧС и ГУМВД РИА Новости пока не располагает.