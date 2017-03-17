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08:17 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге после анонимного звонка о бомбе в доме эвакуировали жильцов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Жильцы одного из домов в Выборгском районе Петербурга эвакуированы ранним утром в пятницу из-за анонимного звонка о бомбе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, людей эвакуировали из дома номер 24 по проспекту Художников.

«Около 6.00 мск в доме была проведена эвакуация всех жильцов. В настоящее время на месте работают экстренные службы», — сказал собеседник агентства.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что частично перекрыто движение автомобилей по проспекту Художников. Официальным подтверждением от ГУМЧС и ГУМВД РИА Новости пока не располагает.

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