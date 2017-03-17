Красноярская прокуратура обнаружила живодёрский сайт
Сотрудники ведомства направили в суд заявление о признании информации, размещённой на сайте, запрещённой к распространению.
Сотрудники ведомства направили в суд заявление о признании информации, размещённой на сайте, запрещённой к распространению.
Прокуратура Красноярского края обнаружила один из красноярских сайтов с фото и
Сотрудники ведомства зафиксировали, что деятельность
Материалы проверки направлены в городское подразделение полиции, для решения вопроса об уголовном преследовании. Кроме того, заявление о признании информации, размещённой на сайте, запрещённой к распространению, направлено в Октябрьский районный суд.