Красноярская прокуратура обнаружила живодёрский сайт

Прокуратура Красноярского края обнаружила один из красноярских сайтов с фото и видео-материалами, где изображены сцены насилия и даже убийства животных. При этом, доступ к нему свободный.

Сотрудники ведомства зафиксировали, что деятельность Интернет-ресурса нарушает ряд российских законов о гуманном обращении с животными.

Материалы проверки направлены в городское подразделение полиции, для решения вопроса об уголовном преследовании. Кроме того, заявление о признании информации, размещённой на сайте, запрещённой к распространению, направлено в Октябрьский районный суд.