Пермский бизнесмен получил срок за сокрытие 74 млн рублей

В Перми местный житель признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, бизнесмен произвел по распорядительным письмам и через вновь открытые счета операции на общую сумму более 74 млн рублей на цели, не имеющие приоритета перед платежами в бюджеты, и таким образом скрыл денежные средства организаций, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что в 2013 году осужденный, являясь генеральным директором двух обществ с ограниченной ответственностью, достоверно зная об имеющейся у указанных обществ недоимке по налогам свыше 2 млн 250 тыс. рублей, организовал осуществление финансово-хозяйственных операций, минуя расчетные счета обществ, путем направления распорядительных писем контрагентам, а также путем осуществления расчетов с использованием ценных бумаг — векселей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Стоит отметить, в 2016 году полиция совместно с другими контролирующими органами выявила 1815 преступлений экономической направленности, в том числе 989 особо тяжких и 401 в крупном размере.