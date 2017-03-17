В Воронеже ночью в жилой пятиэтажке загорелся подвал

В ночь на пятницу, 17 марта, воронежские спасатели получили срочный вызов с улицы Моисеева. Там в 23:48 сообщили о пожаре в подвале пятиэтажки № 42. На место выехали сразу 3 пожарных отделения. Им удалось потушить пламя уже в 00:07.

«В подвальном помещении огонь повредил домашние вещи на площади 5 квадратных метров», — сообщают в региональном МЧС.

Причину возгорания предстоит установить.