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08:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ночью в жилой пятиэтажке загорелся подвал

ЧП произошло в Советском районе.

Источник: Новости Воронежа

В ночь на пятницу, 17 марта, воронежские спасатели получили срочный вызов с улицы Моисеева. Там в 23:48 сообщили о пожаре в подвале пятиэтажки № 42. На место выехали сразу 3 пожарных отделения. Им удалось потушить пламя уже в 00:07.

«В подвальном помещении огонь повредил домашние вещи на площади 5 квадратных метров», — сообщают в региональном МЧС.

Причину возгорания предстоит установить.

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