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08:52 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Запорожье подполковник полиции похитил и убил человека

В Запорожье суд арестовал подполковника Национальной полиции, который подозревается в том, что он похитил и задушил человека.

Источник: Telegraf.com.ua

В Запорожье подполковник полиции похитил из больницы и убил человека. В квартире полицейского обнаружены оружие и боеприпасы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области, в Запорожье взят под стражу местный полицейский в звании «подполковник», который, исходя из данных досудебного расследования, использовав служебное положение, совместно с неустановленными лицами похитил из больницы Запорожья человека.

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Следствием установлено, что похищенного полицейский задушил в автомобиле, после чего спрятал его в лесополосе в районе с. Николай-Поле Запорожского района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины — «убийство по предварительному сговору группой лиц похищенного человека», ч. 3 ст. 365 УК Украины — «превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия».

По информации пресс-службы, во время обыска жилья подполковника полиции в его квартире обнаружено оружие и боеприпасы. На данный момент следствие применяет меры к задержанию других соучастников преступления.

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