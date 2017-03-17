В Запорожье подполковник полиции похитил и убил человека

В Запорожье подполковник полиции похитил из больницы и убил человека. В квартире полицейского обнаружены оружие и боеприпасы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области, в Запорожье взят под стражу местный полицейский в звании «подполковник», который, исходя из данных досудебного расследования, использовав служебное положение, совместно с неустановленными лицами похитил из больницы Запорожья человека.

Следствием установлено, что похищенного полицейский задушил в автомобиле, после чего спрятал его в лесополосе в районе с. Николай-Поле Запорожского района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины — «убийство по предварительному сговору группой лиц похищенного человека», ч. 3 ст. 365 УК Украины — «превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия».