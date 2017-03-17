В Запорожье подполковник полиции похитил и убил человека
В Запорожье суд арестовал подполковника Национальной полиции, который подозревается в том, что он похитил и задушил человека.
В Запорожье суд арестовал подполковника Национальной полиции, который подозревается в том, что он похитил и задушил человека.
В Запорожье подполковник полиции похитил из больницы и убил человека. В квартире полицейского обнаружены оружие и боеприпасы. Как сообщает
Следствием установлено, что похищенного полицейский задушил в автомобиле, после чего спрятал его в лесополосе в районе с.
По информации