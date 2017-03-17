Пропавшие подростки найдены живыми в Новосибирске, информация опубликована в сообществе волонтёров «ДоброСпас».

По данным «Вестей», причиной исчезновения пары стала сильная любовь. 17-летний юноша приехал к своей подруге в Мошково из Новосибирска 11 марта. После трехдневного совместного пребывания пара решила больше никогда не расставаться. Родителям была оставлена записка, мобильные телефоны также оставлены дома, а сами влюбленные отправились в бега.