Пропавшие подростки найдены живыми в Новосибирске
Напомним, 15-летняя девушка ушла из дома в Мошково, 17-летний парень покинул дом в Новосибирске 14 марта, с тех пор о них не было никакой информации.
Напомним, 15-летняя девушка ушла из дома в Мошково, 17-летний парень покинул дом в Новосибирске 14 марта, с тех пор о них не было никакой информации.
Пропавшие подростки найдены живыми в Новосибирске, информация опубликована в сообществе волонтёров «ДоброСпас».
По данным «Вестей», причиной исчезновения пары стала сильная любовь. 17-летний юноша приехал к своей подруге в Мошково из Новосибирска 11 марта. После трехдневного совместного пребывания пара решила больше никогда не расставаться. Родителям была оставлена записка, мобильные телефоны также оставлены дома, а сами влюбленные отправились в бега.
После начала активной стадии поисков Анастасия и Влад были найдены живыми в Новосибирске.