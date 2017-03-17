В Златоусте женщина зарезала своего сожителя после ссоры

Жительница Златоуста подозревается в убийстве своего сожителя, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сегодня ночью в квартире по улице Аносова был обнаружен зарезанный 46-летний мужчина.

Полицейские установили, что 38-летняя сожительница потерпевшего совершила преступление в ходе ссоры.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Напомним, за убийство сына жительницу Пластовского района отправили в психбольницу.