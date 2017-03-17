В Златоусте женщина зарезала своего сожителя после ссоры
Тело нашли в квартире по улице Аносова.
Тело нашли в квартире по улице Аносова.
Жительница Златоуста подозревается в убийстве своего сожителя, сообщают в
Сегодня ночью в квартире по улице Аносова был обнаружен зарезанный 46-летний мужчина.
Полицейские установили, что 38-летняя сожительница потерпевшего совершила преступление в ходе ссоры.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Напомним, за убийство сына жительницу Пластовского района отправили в психбольницу.