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08:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Златоусте женщина зарезала своего сожителя после ссоры

Тело нашли в квартире по улице Аносова.

Жительница Златоуста подозревается в убийстве своего сожителя, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сегодня ночью в квартире по улице Аносова был обнаружен зарезанный 46-летний мужчина.

Полицейские установили, что 38-летняя сожительница потерпевшего совершила преступление в ходе ссоры.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Напомним, за убийство сына жительницу Пластовского района отправили в психбольницу.

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