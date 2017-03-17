Пожар в здании полиции Екатеринбурга потушен, пострадавших нет

По словам собеседника агентства, возгорание было обнаружено в одном из кабинетов на пятом этаже.

«Люди были эвакуированы. Никто не пострадал. Пожар потушен собственными силами еще до приезда пожарных. Общая площадь возгорания составила примерно 6 кв.м», — сказал собеседник агентства.

Причины пожара будут установлены специалистами, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, сообщение о пожаре на пятом этаже в здании полиции на улице Фрунзе поступило в 9:36 по местному времени (7:36 мск).