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09:01 (мск), источник: Интерфакс

Пожар в здании полиции Екатеринбурга потушен, пострадавших нет

Екатеринбург. 17 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пострадавших во время пожара в здании Управления МВД по Екатеринбургу на улице Фрунзе, 74 нет, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области в пятницу.

По словам собеседника агентства, возгорание было обнаружено в одном из кабинетов на пятом этаже.

«Люди были эвакуированы. Никто не пострадал. Пожар потушен собственными силами еще до приезда пожарных. Общая площадь возгорания составила примерно 6 кв.м», — сказал собеседник агентства.

Причины пожара будут установлены специалистами, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, сообщение о пожаре на пятом этаже в здании полиции на улице Фрунзе поступило в 9:36 по местному времени (7:36 мск).

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