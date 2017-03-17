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08:59 (мск), источник: СуперОмск

Омичка пыталась свести счеты с жизнью, напившись уксуса

Теперь до конца своих дней она останется инвалидом.

В минувшую среду, 15 марта, скорая помощь привезла в Знаменскую ЦРБ 43-летнюю женщину с химическими ожогами полости рта, гортани, пищевода. Несмотря на тот факт, что жизнь пациентки врачам удалось спасти, травмы, причиненные кислотой, настолько серьезные, что женщина навсегда останется инвалидом.

Стало известно, что женщина пыталась покончить с собой, для чего выпила уксусную эссенцию. Причины столь страшного поступка выясняют следователи Тарского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области. Опросить женщину пока невозможно.

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