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10:03 (мск), источник: РБК

В Сирии обстреляли самолеты ВВС Израиля зенитными ракетами

Самолеты ВВС Израиля во время нанесения авиаударов по целям в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Об этом сообщает Reutes со ссылкой на заявление израильских военных.

Источник: Reuters

Всего было запущено несколько зенитных ракет, системы воздушной обороны Израиля смогли уничтожить одну из них. Остальные ракеты своих целей не достигли, никто не пострадал.

Как отмечает агентство, в городах в долине реки Иордан включались сирены, предупреждающие об опасности.

Reuters связываешь нанесение авиаударов израильскими ВВС по территории Сирии с попыткой Иерусалима пресечь контрабанду оружия для ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Однозначно Украина впарила свои кривые ракеты, которые только в жилые дома и пассажирские самолеты попадают..(
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