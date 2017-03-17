В Сирии обстреляли самолеты ВВС Израиля зенитными ракетами

Всего было запущено несколько зенитных ракет, системы воздушной обороны Израиля смогли уничтожить одну из них. Остальные ракеты своих целей не достигли, никто не пострадал.

Как отмечает агентство, в городах в долине реки Иордан включались сирены, предупреждающие об опасности.

Reuters связываешь нанесение авиаударов израильскими ВВС по территории Сирии с попыткой Иерусалима пресечь контрабанду оружия для ливанской шиитской группировки «Хезболла».