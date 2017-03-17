В Хабаровском крае готовятся к лесным пожарам

Об этом ИА «Дейта» сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Такие тренировки проходят ежегодно на территории всего края. Их главная цель — это отработка взаимодействия различных органов управления, сотрудников ведомств, слаженности их действий при выполнении задач по тушению природных пожаров и защиты населенных пунктов и объектов экономики от огня, — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук. — Подготовка к пожароопасному сезону начинается задолго до наступления весны. Практические учения и тренировки проводятся заблаговременно, а перед этим многие вопросы решаются на КЧС районов и края. Это позволяет к “горячему” сезону подойти уже во всеоружии. Кроме того, техника и технологии не стоят на месте и в каждом ведомстве появляются новые методы и способы ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретается современное оборудование и снаряжение».

Согласно легенде, в результате авиаразведки в районе поселка был обнаружен лесной низовой пожар, который распространяется в сторону населенного пункта. Из-за шквалистого ветра огонь быстро стал распространятся по сухой траве и условно достиг жилых домов.

Сигнал о происшествии по линии Единой дежурно-диспетчерской службы и Центра правления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю был оперативно доведён до всех взаимодействующий структур и органов власти местного самоуправления и Правительства края. Для защиты населенного пункта от огненной стихии и оказания помощи пострадавшим были направлены силы и средства лесоохраны, пожарные расчеты, пожарный поезд.

С помощью бульдозера и вездехода сотрудниками лесной охраны и Хекцирского лесничества была создана минерализованная полоса и проведена опашка вокруг населенного пункта. С помощью воздуходувок, ранцевых огнетушителей и лопат очаги пожара были потушены, а распространение огня остановлено. Одновременно с этим пожарные расчеты 48-ой и 8-ой пожарных частей края и Специализированной пожарно-спасательной части ФПС Хабаровского края приступили к ликвидации отдельных очагов пламени, окарауливанию населенного пункта для предотвращения подходов огня к жилым домам. Для тушения природного пожара и защиты железнодорожного полотна также был привлечён пожарный поезд из ближайшей железнодорожной станции отделения Дальневосточной железной дороги Корфовская. Совместными силами огнеборцы развернули несколько «боевых» участков, применили пенную установку.

Координацию действий сил и средств непосредственно в районе происшествия осуществлял оперативный штаб, в который вошли представители Главного управления МЧС России по Хабаровскому края, управления лесами Правительства Хабаровского края, Дальневосточной авиабазы охраны лесов, администрации района и поселка. Они обеспечивали согласованность работы всех участников учения, распределяли технику и личный состав, организовывали межведомственное взаимодействие в решении возникающих задач. Кроме этого, за обстановкой в районе условного природного пожара было установлено видеонаблюдение с применением беспилотного летательного аппарата. С его помощью можно было оценить обстановку на месте происшествия, достаточность сил и средств, а также спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

Всего в учении приняло участие около 90 человек и 20 единиц техники.