В Троицке завели два дела о нападении на врачей скорой

Ранее в местных СМИ сообщалось, что 9 марта 2017 года в подъезде дома № 12 на улице Энергетиков мужчина избил фельдшера и санитара бригады скорой помощи.

Случай вызвал широкий общественный резонанс, в связи с чем городская прокуратура взяла процесс проведения доследственной проверки на контроль.

В ходе проверки было дополнительно установлено, что мужчина угрожал медикам убийством. Возбуждены два дела по ст.116 УК РФ (побои) и ст. 119 (угроза убийством), которые объединены в одно производство. Прокуратура постановила передать дела для предварительного расследования в следственные органы Троицка СКР по Челябинской области.

Отметим, в последнее время на Южном Урале участились нападения на бригады скорой помощи. Месяц назад, 13 февраля, аналогичный случай произошел в Челябинске. Мужчина пытался ударить ножом в спину врача, приехавшего на вызов к его жене. Однако нож у него отобрал фельдшер, занимавшийся единоборствами.

Днем ранее, 12 февраля, другой челябинец в состоянии опьянения натравливал овчарку на медиков, приехавших к его сыну. Он удерживал их в квартире и не хотел выпускать.